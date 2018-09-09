Beyaz Miğferler’le ilgili korkunç İdlib iddiası

Suriyeli insan hakları aktivisti Ammar Jamal, Beyaz Miğferler’in İdlib’de hazırladıkları kimyasal saldırı mizanseninde Suriye hükümetiyle uzlaşmayı kabul eden militanların esir tutulan aile fertlerini kullanmayı planladıklarını söyledi.

Sputnik’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jamal, "Beyaz Miğferler İdlib'de kimyasal saldırı mizanseni hazırlıyor ve orada rejimle uzlaşmak istediklerini dile getirenlerin ailelerini kullanmayı planlıyor. Video çekecek cihazlar hazırlandıktan sonra uzlaşma yanlılarının esir tutulan aileleri Ariha yerleşiminin bulunduğu bölgeye getirilecek" diye konuştu.

BEYAZ MİĞFERLER NEDİR

Esad'ın kimyasal silah kullandığı iddialarını Suriye'deki Beyaz Miğferler grubu dile getirmişti.

Beyaz Miğferler (White Helmets) eski bir İngiliz subayı ve şimdi Blackwater-Academi ile birleşerek ConstellisHoldings'e dönüşmüş bir özel yüklenici kuruluş olan OliveGroup içindeki bir paralı asker olduğu kabul edilen, James Le Mesurier tarafından kuruldu. Beyaz Miğferler’in, Esad'a karşı Batı müdahalesini savunan savaş yanlısı bir PR firması olan PurposeInc üzerinden George Soros'la bağlantılı olduğu da söylenmekte...