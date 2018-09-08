İdlib’de hastaneye varil bombalı saldırı

Esad rejimine ait helikopterden, İdlib’in güneyindeki Has köyünde bulunan “Hayat Nabzı” adlı hastaneye varil bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları ile helikopterler, gün boyu İdlib’in güneyindeki Marratinnuman ilçesi, Habit beldesi, Sirce, Huveyin, Abidin ve El Hülübbe köyleri ile Hama’nın kuzeyindeki Latamne ilçesinde sivil yerleşimlerle, askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırmıştı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan hava saldırıları sonucu Abidin’de 4, El Hülübbe’de 1 ve Sirece köyünde 2 olmak üzere 7 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştı.