Çin: Suriye sorununda diplomatik çabalar artmalı

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Suriye konulu oturum düzenlendi. Ma Zhaoxu, yaptığı konuşmada, Suriye sorununa dair siyasi çözüm sürecinin yavaşladığına işaret ederek, terör faaliyetlerinin ise hareket kazandığını ve başta İdlib olmak üzere bazı bölgelerdeki gerginliğin arttığını söyledi.

Ma Zhaoxu, mevcut durumla ilgili olarak, "Çin, ilgili tüm tarafları diplomatik çabaları ilerletmeye, sorunları diyalogla çözmeye ve gerilimi azaltmaya çağırıyor" dedi.

Çinli temsilci, uluslararası toplumun da çabalarını bütünleştirerek, terörizmle kararlılıkla savaşmayı sürdürmesi ve şu ana dek elde edilen kazanımları sağlamlaştırması gerektiğini ifade etti.

Ma Zhaoxu, masum sivillerin can güvenliğinin korunması gerektiğini de vurguladı.

Ma, ayrıca ilgili tarafların Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri, askerî yöntemlere başvurmamaları gerektiğini söyledi.

Çin'in başından beri Suriye sorununun siyasi yollardan çözülmesini desteklediğine işaret eden Ma, bunun barış ve istikrar için tek yol olduğunu belirtti.

Ma Zhaoxu, uluslararası topluma bu konuda BM'nin öncü rolüne ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre barış görüşmelerini yeniden başlatmak için harcadığı çabalara destek verme çağrısında bulundu.

Çinli temsilci, uluslararası toplumun insani yardımları güçlendirmesinin, yardıma muhtaç tüm bölgelere dostluk elini uzatmasının çok önemli olduğunu ifade etti.