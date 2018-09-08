Katar'dan Almanya'ya dev yatırım

Berlin'i ziyaret eden Katar Emiri, Almanya'da on milyar euroluk yatırım daha yapacaklarını duyurdu.

DW TÜRKÇE/ Yıllardır sanayi ülkelerinin büyük anonim şirketlerine yüklü yatırım yapan Katar Emirliği bundan böyle portföyüne orta ölçekli Alman işletmelerini de alacak. Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Katar Emiri Tamim bin Hamid el-Tani, Katar açısından Almanya'nın önemli bir ortak olduğunu ve önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar euroluk yatırım planladıklarını açıkladı.

Almanya'nın ekonomik gücünün bilincinde olduklarını belirten Katar Emiri, Başbakan Merkel ile birlikte Berlin'de Almanya-Katar yatırımcılar konferansının açılışına katıldı. El Tani, "Alman ekonomisinin gücünü biliyoruz" diye konuştu.

Katar'ın Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi büyük Alman şirketlerinde de iştirakleri bulunuyor. Katar resmi verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar yapılan yatırımların hacmi 25 milyar euroyu buluyor.

Merkel'den enerjide işbirliği vurgusu

Angela Merkel ise yaptığı konuşmada doğalgaz alanında Katar ile işbirliği yapmayı arzuladıklarını belirterek "öncelikle enerji sektörünün ikili ekonomik ilişkilerin arttırılması açısından önemli potansiyel sunduğunu" söyledi.

Almanya Başbakanı, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar'ın kapasitesini daha da artırmayı planladığına dikkat çekerek "Sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunmakta, ayrıca ikmal güvenliğinin korunmasına da hizmet etmektedir” dedi.

Trump'a mesaj

Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki boru hattı üzerinden daha fazla Rus doğalgazı ithal edecek olması ABD ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından eleştiriliyor.

Angela Merkel Almanya'nın doğalgaz dağıtım şebekesinin Hollanda, Belçika ve Polonya limanlarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerine kadar uzandığını ve Almanya'daki LNG altyapısının geliştirilmesine de ağırlık verdiklerini belirtti.

Angela Merkel enerji sektöründe kararların hükümete sormadan alındığını ve Alman şirketlerinin enerji ithalatıyla ilgili tercihlerini ekonomik kriterlere göre yaptığını da ifade etti. Almanya Başbakanının bu sözleri dolaylı olarak, ABD'den daha fazla LPG ithal etmeleri için Avrupa ülkelerine baskı yapan Başkan Donald Trump'a mesaj olarak algılandı. Amerikan LPG'si, boru hatları üzerinden ithal edilen Rus doğalgazına göre daha pahalı olması nedeniyle tercih edilmiyor.