Rus jetleri İdlib'i vuruyor

Dünya Suriye'nin İdlib şehrine kilitlenmiş durumda.

Reuters'in verdiği bilgiye göre; hava saldırısında Suriye helikopterleri sivillerin bulunduğu evlere içerisinde patlayıcı maddeler bulunan varil bombaları atmaya başladı.

İdlib'in güneyinde yer alan Abdin bölgesinde 3 sivil yaşamını yitiridi

İDLİB'DE 4 MİLYON SİVİL VAR

Dünya kamuoyu İdlib'deki 4 milyon sivilin durumundan endişeli. Saldırıların yeni bir göç dalgası yaratacağı düşünülüyor.

BM İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kentine insani yardım gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar İdlib’e hareket etti. TIR’larda bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib’de bulunan halka dağıtılacağı açıklandı.