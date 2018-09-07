Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesi için Tahran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
7 Eylül 2018 18:22
Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü.
Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesi için Tahran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
Çok Okunanlar
-
İran Konsolosluğu ateşe verildi!
-
Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü
-
Katar'dan Almanya'ya 10 milyar euro'luk yatırım
-
Irak Meclisi Basra için 'acil' toplanacak
-
Birleşmiş Milletler'den 'İdlib' açıklaması
-
İşte 12 maddelik Tahran Bildirisi...
-
3'lü zirveye damga vuran diyalog
-
Erdoğan: Bildiride ateşkes ifadesi olmalı
-
Donald Trump seçmenlerini suçladı
-
Güney Kıbrıs'ta 'cihatçı' endişesi!