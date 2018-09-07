3'lü zirveye damga vuran diyalog

Tahran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvenin sonuç bildirgesine Erdoğan’ın yaptığı ‘ateşkes’ itirazı damga vurdu.

Erdoğan: Bildiride ateşkes ifadesi olmalı

Zirve boyunca 5 kez söz alan Erdoğan, konuşmalarının tamamında ‘ateşkes’ vurgusu yaptı.

12 maddelik sonuç bildirgesinin liderler tarafından kabul edildiği ilan edilirken, söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diplomatik bir ifade, 3. madde güzel. Ancak burada ateşkes ifadesi yer alacaksa, çok daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Buraya ateşkes ifadesini koyarsak, bu işi çok daha güçlendirecek, işe yarayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Putin ise ateşkes çağırısına “Konuyla ilgili 3. maddede biz İdlib bölgesini ele aldık. Orada çözüm yolu arayışına mevcut ilkeleri esas alarak hareket ediyoruz. Burada silahlı muhalifler yok. Bu iyi olurdu, fakat biz onların yerine konuşamıyoruz. DEAŞ’ın teröristlerine saldırıları keseceklerine, silahları bırakacaklarına da onlar adına konuşamayız. Elbette haklısınız, bazı formüller muğlak. Üçümüz bunları yapmalıyız.” şeklinde yanıt verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ateşkes tartışmasına ilişkin, “Bütün teröristler silahları bıraksınlar” ifadelerini kullandı.