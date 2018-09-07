Donald Trump seçmenlerini suçladı

Montana eyaletindeki mitingde seçmenlerine seslenen Donald Tumrp, 'Azledilirsem sizin suçunuz olur' dedi.

Kasımdaki ara seçimler öncesi miting maratonuna çıkan ABD Başkanı, Montana ayağında, Helsinki zirvesine de değindi.

Trump, kendisinden Putin'le boks maçı yapmasını bekleyenler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

''Muhteşem bir görüşme yaptık. Ukrayna hakkında, Suriye hakkında, İsrail'in korunması hakkında konuştuk. O kadar çok sayıda büyük işler konuştuk ki.''

Ama kendisinden kavga bekleyenlerin tekrar saldırıya geçip korkunç bir görüşme yapmakla suçladıklarını belirten Trump, şunları söyledi:

''Dedim ki 'ne korkuncu, muhteşem bir görüşmeydi'. Hayatımdaki en iyi görüşmelerden birini Putin'le yaptım.''

İki liderin sadece çevirmenlerin eşliğinde yaptığı baş başa görüşmenin tam içeriği bilinmiyor.

'DEMOKRATLAR KAZANIRSA AZİL SÜRECİ BAŞLATIR'

Kasımdaki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu ele geçirmesi halinde kendisine karşı azil süreci başlatılması ihtimalini gündeme getiren Trump, 'kendisinin ne kadar muhteşem iş çıkardığının gözü dönmüş Demokratların umurunda olmayacağını' dile getirdi.