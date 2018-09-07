Güney Kıbrıs'ta 'cihatçı' endişesi!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayınlanan Politis gazetesinin 'Cihatçı endişesi… Cep telefonlarında fotoğraflar bulundu' başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberde, Kıbrıs'a giriş yapan sığınmacıların arasında cihatçıların da bulunabileceğine ilişkin bulguların, Lefkoşa'ya bağlı 'Kokkinotrimithia'daki (Koçinotrimitya) barınma merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında ortaya çıktığı belirtildi ve ele geçen bulguların, Rum güvenlik makamlarını ve ilgili birimleri kaygılandırdığına dikkat çekildi.

Politis'ten aktardığı bilgilere göre, cep telefonlarında, 'yakın zamanda Güney Kıbrıs'a gitmiş kişilerin ve bazı göçmenlerin ellerinde silah ve tabancalarla poz verdiği, hatta bir tanesinde cihatçı (IŞİD) üniforması net şekilde görülen fotoğraflar bulunduğunu' yazan ve elde ettiği iki fotoğrafı okurlarıyla paylaşan gazete, ele geçirilen bütün fotoğrafların incelemeye alındığını yazdı.

ÇOĞUNLUĞU DERA'DAN GELİYOR

Son zamanlarda ülkeye ulaşan kişilerin büyük çoğunluğunun Suriye'nin Dera bölgesinden olduğu bilgisini paylaşan gazete, Golan Tepelerine yakın konumdaki Dara'da geleneksel olarak aşırı radikal Suriyeli'lerin bulunduğunu ve bölgenin Esad güçleri tarafından geri alınana kadar İslami/Selefî örgütlerin eylem alanı olduğunu hatırlattı.

Gazete, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Çalışma bakanları ile İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanının katılımıyla önceki gün Rum Başkanlık Sarayı'nda önceki gün gerçekleşen toplantıda, cep telefonlarında bulunan bu fotoğraflar ve Suriye'deki rejim karşıtı örgütler konusunun masaya yatırıldığını belirtti.

Habere göre ayrıca Güney Kıbrıs yönetimi, düzensiz göçmen akışının örgütlü olabileceğinden kaygı duyuyor.

NİKOLAU: TÜRKİYE SORUMLULUK ALSIN

Öte yandan, Adalet Bakanı Yonas Nikolau'nun dün BM Mülteciler Yüksek Komiseri Katja Johanna Saha Savarimuthu ile görüşerek Kıbrıs'a yönelik sığınmacı akışının son aylarda artmasından duyduğu kaygıyı ilettiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs'ın bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmekte olduğunu ancak son dönemde artan mülteci akınının, ada nüfusuna oranla çok yüksek düzeylere ulaştığını söyleyen Nikolau, "Bir ada olarak Kıbrıs mülteci destinasyonu haline gelemez. Bütün veriler göçmenlerin büyük bölümünün Türkiye üzerinden geldiğini gösteriyor. Bu ülke AB'den mülteciler meselesini yönetmek için ekonomik yardım da alıyor, Türkiye bu konuda sorumluluk üstlenmeli" ded