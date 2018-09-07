İsveç, pazar günü sandığa gidiyor

İsveç halkı genel ve yerel seçim için 9 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor

Nüfusu 10 milyonu bulan ülkede 7,5 milyon seçmen, gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek hükümeti seçmek ve belediye başkanları ile il genel meclisini belirlemek için oy kullanacak.

İsveç genelinde halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti bulunuyor.



Ülkede 14 Eylül 2014'te yapılan ve katılımın yüzde 84 olduğu son genel seçimde Sosyal Demokrat Parti yüzde 31,1'lik oy oranı ile birinci parti olmuştu. 8 yıl iktidarda kalan muhafazakar Moderat Partisi de yüzde 23,2 ile ikinci sırada yer almıştı. Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümet kurarak 4 yıl bu görevi yürüttü.

İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun yine seçimin kazananı olacağı ancak toplam oylarının yüzde 41 düzeyinde kalması beklendiğinden hükümet kurmasının daha zorlaşacağı belirtiliyor.

AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE

2014'teki son seçimde büyük çıkış yakalayan ve yüzde 12'lik oy oranı ile parlamentoda 20 sandalye kazanan göçmen karşıtı, aşırı sağcı İsveç Demokratları (SD) Partisi ise ülke basınında yayınlanan anketlerde oylarını yüzde 20'ye çıkarmış görünüyor.

Sığınmacı sorunu üzerinden popülist politikalara imza atan SD'nin alacağı oy oranının yeni hükümetin kaderini belirlemesi beklenirken, diğer partilerin SD ile iş birliği yapmaktan kaçınmasından dolayı hükümet kurma çalışmalarının zor olacağı şimdiden öngörülüyor.

Öte yandan son seçimde barajı geçemeyen Feminist İnisiyatifi Partisi (F) ile geçen sene kurulan ırkçı İsveç İçin Alternatif Partisi (AFS) seçmenlerden oy alabilmek için yoğun kampanya yürüttü. SD'nin üç milletvekilinin İskandinavya Direniş Hareketi'ne (NMS) bağlı neo-Nazi grubu ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra, bu milletvekilleri partiden ihraç edilmişti. İhraç edilen milletvekilleri de harekete geçerek, geçen sene ırkçı AFS'yi kurmuşlardı. İsveç'te yaşayan 500 bin göçmeni ülkelerine göndereceği vaadinde bulunan söz konusu parti, birçok cami ve mescidi de kapatma sözü verdi. Anketlerde AFS'nin oyu yüzde 2 civarında görünüyor.