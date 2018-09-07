Turistlerin bunu yapması yasaklandı

Ülkenin en fazla turist çeken kentlerinden biri olan Floransa'da işyerlerinin camlarına asılan posterlerle duyurulan yasak kararında "Kaldırımlarda, yollarda, iş yerleri ve evlerinin önünde durarak ya da oturarak, her türlü yemek yemek yasaktır. Kentin sakinlerine, esnafına ve çalışanlarına saygı gösterin" deniyor.

En az dört ay yürürlükte olacak yasak kentin dört işlek caddesini kapsıyor. Yasak öğlen 12.00 ile 15.00 ve akşam 18.00 ile 22.00 saatlerinde geçerli olacak.

'Yasak eğitimsiz turistlere yönelik'

Ziyaretçi sayısı her yıl artan kentin Belediye Başkanı Dario Nardella geçen yıl turistlerin yemek yedikleri kilise merdivenlerinin düzenli olarak yıkanması talimatını vermişti.

Nardella, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine "Yasak genel anlamda turizmi değil, sokakları kamp yerine çeviren eğitimsiz turistleri hedef alıyor. Turistler kapı eşiklerinde yemek yedikleri için insanlar evlerine giremiyor" dedi.