'2019 ortasında Türkiye'de olacak'

Şugayev, "Sevkiyat 2019 yılının ortasında gerçekleşecek” dedi.

FSVTS'nin başkanı Şugayev, Rus İzvestiya gazetesine demecinde, Türkiye'ye S-400 satışı ve teslimatına yönelik anlaşmanın, zamanında yerine getirileceğini belirtti.



Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Rus yetkili, "Teslimat 2019 yılının ortasında yapılacak" dedi.

S-400 bataryalarının Türk tarafına ilk başta 2020'de teslim edilmeye başlaması planlanıyordu. Fakat Rus yetkililer, Türkiye'nin talebi üzerine teslimat tarihini erkene aldıklarını söylemişti.

Türkiye'de S-400 teslimatının sürekli yeniden gündeme gelmesinin sebebi, ABD'nin bu anlaşmaya karşı çıkıyor olması. ABD yönetimi, NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının, yeni nesil F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere pek çok ABD yapımı silahı için güvenlik riski oluşturacağını savunuyor.

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye F-35 satışını donduran bir karara imzasını atmıştı. Söz konusu karara göre, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının ABD'yle askeri ilişkilere etkisinin değerlendirileceği bir rapor Kongre'ye sunulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulacak.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.