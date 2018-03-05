5 Mart 2018 20:50

Trump'tan flaş Kudüs Büyükelçiliği açıklaması

Trump'tan flaş Kudüs Büyükelçiliği açıklaması
Trump, 'Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılabilirim' açıklamasında bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump, ‘ABD’nin Kudüs’teki yeni büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta açmak için İsrail’e gidebilirim’ açıklamasında bulundu.

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