ABD Başkanı Donald Trump, ‘ABD’nin Kudüs’teki yeni büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta açmak için İsrail’e gidebilirim’ açıklamasında bulundu.
5 Mart 2018 20:50
Trump'tan flaş Kudüs Büyükelçiliği açıklaması
Trump, 'Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılabilirim' açıklamasında bulundu.
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