Suriye'den İdlib açıklaması

Bundan sonra her savaşı kazanacaklarını söyleyen Hamis, "İdlib yakında tekrar milletin olacak. Suriye kazandı ve bundan sonraki her savaşın da kazananı olacak" dedi.

Hamis, Uluslararası Şam Fuarı'nın dün yapılan açılışında konuştu.

KİLİS SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat sürüyor.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen zırhlı araç ve personellerin sevkiyatı sürüyor. Güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'e ulaşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye tarafına geçiş yapıyor.