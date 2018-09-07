İsrail'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

İsrail, vatandaşlarını pazar akşamından itibaren 30 Eylül’e kadar sürecek dini bayram tatili günlerinde Türkiye’ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Bürosu’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların Türkiye ve Sina Yarımadası gibi popüler destinasyonlara seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Açıklamada seyahat uyarısının “mevcut durumun yansıması” olduğu kaydedildi.

Türkiye’de “terör gruplarının niyeti ve yapıları göz önünde tutulduğunda bu durumun İsrail vatandaşları için potansiyel bir tehdit oluşturduğu” ifade edildi.

Terörle Mücadale Bürosu’nun tercih edilmemesi gereken destinasyonlar listesinde Ürdün ve Mısır da bulunuyor.