ABD Savunma Bakanı'ndan sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e beklenmedik bir ziyarette bulundu.

AP'de yer alan bilgilere göre; ABD'li yetkililer ziyaretin gerçekleştiğini belirtti ancak ziyaretin amacı ile ilgili detay verilmedi.

Mattis'in Kabil'de Afgan, Amerikalı ve NATO askeri yetkilileri ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşmesi bekleniyordu.

Mattis'in ziyareti bomba yüklü aracın patlatıldığı ve 21 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının hemen ardından gerçekleşti.

Kabil'deki bir başka terör saldırısında da 1 Amerikalı güvenlik yetkilisi ile, 7 Afgan polisi yaşamını yitirmişti.