Yeni göç dalgası: Siviller yollara döküldü

Özgür Suriye Ordusu’na yakınlığı ile bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Moskova’nın bölgeye düzenlediği bombardıman sonrasında yüzlerce kişinin bölgeden ayrılmaya başladığını iddia etti. Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, İdlib’in güneydoğu bölgelerindeki yüzlerce köylünün, kuzeyde komşu Halep vilayetinin cihatçıların kontrolündeki bölgelerine doğru yola çıktığını açıkladı. Abdülrahman “Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 180 aile, yani yaklaşık bin kişi yola koyuldu” açıklaması yaptı.





BM çağrı yapmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) İdlib’e düzenlenecek kapsamlı bir operasyonun 800 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunmuştu. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Erdoğan ve Rusya lider Putin’e İdlib’de olası bir “kan gölüne” engel olmak için “teknik tartışmaları aşarak” acilen görüşmeleri çağrısında bulundu.

Sınır hattında yoğun önlemler

Üç milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye yeni bir göç dalgası olasılığından endişe ediyor. Ankara, kapsamlı bir İdlib operasyonunda bölgede yaşayan milyonlarca sivilin Türkiye’ye yöneleceğini hesaplıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, kente yönelik müdahaleye karşı sınır hattındaki güvenlik önlemlerini arttırıyor. Sınıra modernizasyonu tamamlanan klimalı tanklar sev edilerek güvenlik duvarı oluşturuldu.

TSK son teknoloji silah sistemlerine sahip tanklar, beton bariyerler ve güçlü ateş destek vasıtasıyla önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Sınır hattında gönderilen zırhlı paletli silahlar arasında modernize edilen M-60 tankları da yer alıyor. Özel klimayla donatılan ve bölge koşullarına uygun M-60 tanklarında, göç durumunu gözetleyebilen yakın mesafe gözetleme sistemi de yer alıyor. Füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahip olan tanklar, sınır hattında etkin görev yapıyor.