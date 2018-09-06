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6 Eylül 2018 19:21
8.1 büyüklüğünde deprem!
Pasifik Okyanusu'ndan bulunan ada ülkesi Fiji'de 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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