Saddam'ın ailesinin mallarına el konuyor

Irak, 2003'e kadar ülkeyi yöneten devrik diktatör Saddam Hüseyin, çok sayıda eski Baas yöneticisi ve ailelerine ait mülklere el konulması talebinde bulundu.

Irak hükümeti, mülklerine el konulmasını istediği eski Baas yöneticileri ile eş ve çocuklarına ait isim listesini paylaştı.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baas Partisi yetkililerinin taşınabilir ve taşınmaz mallarının haczedilmesi için Irak Başbakanlık Sekreterliği ile Maliye, Ziraat ve Adalet Bakanlıklarına birer mektup gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, komisyonun Baaslı yetkililerin mallarına el koyma kararının geçen yıl çıkarılan 72'nci yasaya dayandırılarak verildiği, haczin Saddam Hüseyin, çocukları, torunlarıyla ikinci derecedeki akrabalarını da kapsadığı kaydedildi.

Mallarına el konulması gereken toplam 4 bin 257 kişi olduğu belirtilirken, başbakanlık ve bakanlıklara gönderilen mektuba Baas Partisi'nin 52 üst düzey yetkilisi, bakanların aileleri, çocukları ve torunlarının isimlerin de eklendiği aktarıldı.

ABD'nin 2003 yılında işgali sonucu yıkılan Irak'taki Baas Rejimi yetkilileri hakkında soruşturmaların yapılması ve mallarına el konulması için hükümete bağlı Adalet ve Kovuşturma Komisyonu kurulmuştu.

Ölen, idam edilen ve hâlâ tutuklu bulunan kişilerin de bulunduğu listede öne çıkan bazı isimler şöyle:



“Kimyasal Ali” olarak bilinen Saddam Hüseyin’in kuzeni Ali Hasan el-Mecid (2010 yılında idam edildi)

Saddam’ın üvey abisi Berzan İbrahim Hasan el-Tirkiti (2007’de idam edildi)

Eski Irak cumhurbaşkanı yardımcısı Teha Yasin Ramazan (2007’de idam edildi)

Abid Mahit Mahmud (2012’de idam edildi)

Eski dışişleri bakanı Tarık Aziz. (2015’te öldü).