6 Eylül 2018 13:05

Merkel'den İdlib açıklaması!

Merkel'den İdlib açıklaması!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız."
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