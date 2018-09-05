Çavuşoğlu ve Alman bakandan açıklama: Felaket olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Almanya ve Avrupa'da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Tehditlere karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bölgesel konuları değerlendirdik. Suriye, İdlib'i değerlendirme fırsatı bulduk. İstanbul'da uçakla birlikte gideceğiz.Yoğun bir gündem bizi bekliyor.'' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Bu sıfatla ilk defa geliyorum. Türkiye Almanya için sadece bir komşu ülke değil. Bizim kültürümüzü zenginleştiriyor bu insanlar. Çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Binlerce insanımıza iş sağlayan iş yerleri var. Yeniden iyi bir konuma getirilmesi ve bu nedenle de bakanlar olarak diyalog mekanizmasını oluşturmak istiyoruz. Çok sayıda uluslarası standartları kabul eden bir ülke. Türkiye Avrupa'ya doğru kendini bu konuda ilerletme yönünde. Suriye'deki durumu da ele aldık .Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki bu gelişmeleri izliyor. İnsani felaketin ortaya çıkabileceği bir bölge. Tahran'daki zirve ile ilgili Türkiye'yi destekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ''Saldırı olasılığı ortaya çıktığından bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. İdlib'e yönelik saldırıları durdurmak için çaba serf ediyoruz.''

4 tane gerginliği azaltacak bölge belirledik. Son olarak İdlib kaldı. Rejimin burayı ele geçirmek istediği açık. Askerlerimiz arasından bakanlarımızın da istihbaratımızın da katıldığı toplantılar oldu. Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu her bakımdan bir felaket olur.