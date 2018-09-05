ABD ile Esad arasında kritik görüşme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'nin Virginia Eyaleti Senatosu Richard Black ile görüştü.

Toplantıda, yaşanan son gelişmeler ve ABD'nin bölgedeki politikası üzerinde konuşuldu. Çin haber sitesi Xinhuanet'ten edinilen bilgilere göre; Esad'ın ABD'nin savaşı destekleyen politikaları yerine barışçıl hamlelerde bulunmasının hem ABD hem halk için daha yararlı olacağını belirtti.

Senatör Black, ABD'nin bölgedeki politikaları sonucunda bölge halkının, ABD'ye olan güvenini kaybetmesine yol açtığını ifade etti. Başkanlık Basın Dairesi tarafından hazırlanan raporda Senatör Black'in, "Suriye'de isyancılardan kurtarılan bölgelerin tekrar özgürleştirilmesi" açısından takdirini dile getirdiği belirtildi.

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Esad hükümetini, İdlib vilayetine saldırı başlatma konusunda uyardığı ifade edildi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib vilayetine kimyasal saldırı planında olabileceğini iddia etmişti. İddianın, Rusya, İran ve Suriye tarafından reddedildiği belirtildi. Suriye hükümeti yetkilileri ve müttefiklerinin, kimyasal silah kullanma iddiasının ABD ve müttefikleri tarafından, menfaatleri için provakasyon amaçlı yapıldığını belirtti.