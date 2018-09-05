Dünyaca ünlü havalimanında karantina

Uçakta bulunan yolcuların bir kısmının ateşlendiği ve öksürük nöbeti geçirdikleri ifade edildi.

ABD John F. Kennedy Havalimanı'nda Emirates'e ait uçak içindeki 100 yolcunun kendini hasta hissettiğini söylemesi üzerine karantina altına alındı.

Havalimanı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; John F. Kennedy Havalimanı'na inen bir uçak içerisindeki 100 yolcunun kendini hasta hissettiğini söylemesi üzerine karantinaya alındı.

Dubai'den kalkan Emirates uçağının içinde 500 yolcu bulunuyor.

Uçak havalimanına sabah 9'da indi. 500 yolcudan 100 kadarı hasta olduğunu belirtti.

Uçak şu an için terminalden uzak tutuluyor.

Sağlık yetkililerinin konuyla ilgili bilgilendirildiği ve araştırmanın derhal başlatıldığı bildirildi.