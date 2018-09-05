BBC spikeri hayatını kaybetti

Meme kanseri tedavisinin sonuç vermediğini ve sayılı günlerinin kaldığını duyuran BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland hayatını kaybetti.

Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyor. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

40 yaşındaki Bland, sayılı günleri kaldığını bu haftanın başında sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

'Korkarım zaman geldi dostlarım'

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.

Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank Sinatra'nın sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

'Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum'

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı:

"Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."