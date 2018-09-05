Suriye Ordusu, İdlib'i vurmaya başladı

Dün Rusya savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib’i bombardımana almasının ardından, bugün de saldırılar devam etti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed güçlerinin gece boyunca ve sabah saatlerinde İdlib’i topçu atışlarıyla vurduğunu duyurdu. Özellikle Türkiye yakınlarındaki Cisr El Şuğur ve İdlib'in güneyindeki Kuzey Hama hedef alındı.

Diğer yandan Gözlemevi, muhaliflerin gelen büyük operasyona önlem almak için, bir köprüyü havaya uçurduğunu da belirtti.

ABD'den yeni açıklama

ABD Türkiye Müslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, "İdlib'e müdahaleyle ilgili Türkiye'yle aynı endişeleri taşıyoruz" dedi. Jeffrey, söz konusu açıklamayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüşmesinde yaptı.