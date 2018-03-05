Beşar Esad'dan Afrin açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin sınırındaki terör gruplarını temizlemek için operasyon başlattığı Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu açıkladı.

Beşar Esad Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu açıklayarak, "Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehdidi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kimyasal silah kullanımı gerçekleştirdiğine dair iddialara da,

"Kimyasal silah konusu, Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesinden başka bir şey değil." açıklamasında bulundu.