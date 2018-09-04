Göçmen taşıyan gence hapis

Avrupa’da iki göçmene araç paylaşım uygulaması ‘BlaBlaCar’ ile ulaşım hizmeti veren bir genç 9 ay hapis ve 24 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Fransa’da yaşayan bir İtalyan olan sürücüsü Andrea, kendisine ek gelir olması amacıyla BlaBlaCar ile şoförlük yapıyordu. Bu şekilde Andrea farkında olmadan iki yasa dışı göçmeni İsviçre’ye götürdü ve suç işlediğini, kendisini Mont Blanc sınırında durduran İsviçre polisinden öğrendi. Yasa dışı göçe yardım ve yataklıktan tutuklanan genç sürücü daha önce hiç duyulmamış bu durumdan BlaBlaCar’ı suçluyor ve ‘Nasıl olur da 85 milyon Euro değerinde bir şirket müşterilerinin kimlik belgelerini ve kağıtlarını kontrol etmez?’ diye soruyor.

Sınırda durdurulur durdurulmaz BlaBlaCar’ı aradığını ve ne yapması gerektiğini soran Andrea’ya ilk yanıt 16 saat sonra verilmiş. Saatlerce sınır karakolunda tutulan genç sürücü avukatı aracılığı ile yaptığı duyuruda herkesi bu siteleri ve uygulamaları kullanırken çok dikkatli olmaya çağırıyor.

Euronews’de yer alan haberde, BlaBlaCar’ın gerçek anlamda hiçbir güvenlik sağlamadığını ve kullanıcılar ile şeffaf olmadığını belirten Andrea, çok riskli ve çok pahalı olacağı için temyiz mahkemesine başvurmayacağını ancak sonrasında şirket hakkında dava açacağını belirtiyor.

BlaBlaCar uygulamasının orijinal fikri arabası olan kişilerin gidecekleri yere masrafları paylaşacak yolcular bulmasıydı ancak daha sonra birçok kişi bunu ek gelir elde ettikleri düzenli bir işe dönüştürdü.