Sıçan humması yüzlerce can aldı

BBC TÜRKÇE/ Hindistan’ın güneyinde, sel felakatinin yaşandığı Kerala eyaletinde sıçan humması başladı, iki gün içinde 11 kişi öldü. Hükümet, sel sularına temas edenlerin önlem olarak ilaç almasını isterken, sağlık görevlileri böyle bir salgını beklediklerini ayrıca hazırlıklı olduklarını söylediler.

Kerala’da sel felakatinde hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 400’e yaklaştı. Bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, binlerce kişi çadırlara yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. İqbal Babukunju, “Sellerden sonra su yoluyla bulaşan kolera, tifo, ishal, sarılık ve sıçan humması gibi hastalıkların ortaya çıkmasını bekliyorduk. İnsanlar çadırlardan evlerine dönmeye başladı. Ancak klorlanmış birçok evde sel suları hala çekilmedi. Bu yüzden hastalık kaçınılmaz” dedi.

Selden etkilenen 13 bölgeden beşinde sıçan humması görüldü.

Kerala eyaletinin Sağlık Daire Başkanı Dr. Saritha R, “Bölgedeki tüm hastanelerde penisilin var. Hastanelere sıçan humması için neler yapılacağına dair genelge gönderdik” diye konuştu.

SIÇAN HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sıçan humması (Leptospriosis) sıçanlarla ya da hayvan sıvılarıyla bulaşıyor. Bakteri, vücuda derideki kesiklerden veya göz, burundan girebiliyor.

Hastalıkta ateş, mide bulantısı, kas ağrısı, kusma ve ishal belirtileri görülüyor.