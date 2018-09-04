'Çalıntı bebekler' davasında dehşete düşüren açıklama

Şimdi 49 yaşında olan Ines Madrigal'ın doğduğunda kendisini annesinden alıp başka bir kadına vermekle suçladığı Madrid'deki bir kliniğin eski doktoru Eduardo Vela hakkındaki davada duruşmalar yeniden başladı.

Madrigal, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir gün." diyerek yargılamada hüküm verme aşamasına gelinmesini umduğunu söyledi.

Duruşmada, 2013 yılında bir belgesel için Vela ile görüşen ve bunu gizli kamerayla kayda alan Fransız gazeteci Emilie Delphine, eski doktorun söz konusu bebek için "Satmadım, hediye ettim." dediğini aktardı.

11 yıl hapis ve 350 bin avro tazminat talebi

Madrigal'ın avukatları sanığa 13 yıl hapis cezası verilmesini istedi, suçlamaları reddeden Vela ise beraat talebinde bulundu.

Savcı ise Madrigal'ı doğduktan kısa bir süre sonra çalıp başka bir aileye verdiğini belirttiği sanık hakkında toplam 11 yıl hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca, eski doktorun "sebep olduğu manevi zararlar" için Madrigal'a 350 bin avro ödemesini istedi.

Davanın görülmesine 26 Haziran'da başlanmış ancak Vela'nın sağlık gerekçeleri nedeniyle devam edilememişti.

Gerçek annesini hala bilmiyor

1969 yılında Eduardo Vela'nın görev yaptığı Madrid'deki bir klinikte doğan Madrigal, biyolojik annesinden alınarak çocuk sahibi olamayan bir kadına verilmişti.

Gerçek annesinin kim olduğunu hala öğrenemeyen ve şimdi 49 yaşında olan kadın, 2010 yılında binlerce "çalıntı bebek"ten biri olduğunu öğrenmişti.

Çalıntı bebekler

Diktatör Francisco Franco döneminde solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin yeni doğan bebekleri annelerinden alınıp başka ailelere verilmiş veya satılmıştı.

Annelere ise bebeklerinin doğum esnasında öldüğü ve hastanenin defin işlemiyle ilgilendiği söylenmişti. Franco'nun 1975'te ölümünün ardından da devam eden bebek hırsızlığı ancak evlat edinmeyi daha sıkı şekilde düzenleyen yeni bir yasanın yürürlüğe girdiği 1987'de sona ermişti.

Bu süre zarfında, on binlerce bebeğin ailelerinden çalındığı tahmin ediliyor.

Madrigal'ın açtığı davanın diğer mağdurları cesaretlendirmesi ve benzer olayların ortaya çıkmasına yardımcı olması bekleniyor.

Çalıntı bebekler meselesi, modern İspanya tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak kabul ediliyor.