Suriye flaş İsrail açıklaması: İmha ettik!

Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sisteminin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri havada imha ettiğini açıkladı.

Sözcü- Suriye rejim güçleri, İran ve Rusya’nın ortak operasyonla muhaliflerin bulunduğu İdlib’e doğru ilerlemesi gündemdeki yerini korurken Suriye’nin güneyinden bir saldırı haberi geldi. Reuters’da yer alan son dakika haberine göre İsrail Suriye’nin Hama kenti yakınlarında savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirdi.

Suriye’nin devlet ajansı SANA gerçekleştirilen bu saldırının hava savunma sistemi sayesinde bertaraf edildiğini bildirdi. Füzelerin havada imha edildiğini açılayan Suriye rejiminin İdlib’e bombardımanı ise sürüyor.