ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktığı öğrenildi.

Libya basınında yer alan haberde, ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktığı belirtildi.

Görgü tanıkları tarafından ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde silah seslerinin duyulduğu ifade edilen haberde, olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

Trablus, 27 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar ile Terhune Yedinci Tugayları arasında çıkan çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalarda ağır silahlar da kullanılıyor.