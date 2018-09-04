'İtaatsiz' oyuncu ünlü markanın reklam yüzü oldu

Ulusal marş sırasında diz çöktüğü için Trump tarafından suçlanan sporcu Colin Kaepernick, Nike'ın yeni reklam yüzü oldu.

ABD Başkanı Trump’ın ‘sivil itaatsizlik’le suçladığı ve ulusal marş sırasında diz çökme protestosu yaparak dünya gündemine giren Amerikan futbolu yıldızı Colin Kaepernick, ünlü spor giyim markası Nike’ın 30. yılına giren ‘Just Do it!’ (Sadece yap!) kampanyasının yeni reklam yüzü oldu.

Sputnik’in haberine göre ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından San Francisco 49ers’ın eski oyucusu Colin Kaepernick siyahlara yönelik polis şiddetine karşı düzenlenen protestolara katılımıyla da tanınıyor. Yıldız oyuncu, “Bir şeylere inanın. Bu, o şey uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse bile” yazılı kendi resminin bulunduğu bir reklam fotoğrafıyla Twitter üzerinden Nike’ın yeni reklam yüzü olduğunu duyurdu.

‘KENDİ JENERASYONUNUN EN İLHAM VERİCİ SPORCULARINDAN’

Colin Kaepernick’in yeni reklam yüzü olması hakkında ESPN’ne açıklamalarda bulunan Nike’ın Başkan Yardımcısı Gino Fisanotti de, “Dünyanın ilerlemesine yardımcı olmak için sporun gücünden yararlanan Kaepernick’in kendi jenerasyonun en ilham verici sporcularından biri olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kaepernick, 2016 yılında oynanan bir hazırlık karşılaşmasında okunan ulusal marş sırasında ayağa kalkmayı reddetmiş ve marşın bitimine kadar dizleri üstünde durmuştu.