İran'da o aktivist için karar verildi

İran’da 23 Haziran 2017 tarihinde yaralı olarak gözaltına alınan 24 yaşındaki Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi’nin idamının infazı durduruldu.

Sine Cezaevi’nde tutulan Panahi’nin, idam edileceğinin açıklanmasından kısa bir süre sonra ise yeğeni Niştiman Hossein Panahi kendini asarak yaşamına son vermiş, Af Örgütü de idamı durdurma çağrısında bulunmuştu. Ramin Hossein Panahi için kurulan Destek Komitesi, Twitter üzerinden idam kararının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi, “Her birinize en samimi teşekkürlerimizi ve şükranımızı sunmak istiyoruz. Son 24 saat çok duygusaldı ve hâlâ Ramin Hossein Panahi’nin infazının aniden geçici olarak durdurulma haberinden ötürü biraz şaşkın bir durumdayız.”

‘ŞİMDİLİK RİSK ALTINDA DEĞİL’

Uluslararası Af Örgütü’nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Philip Luther de bu haber üzerine şunları söyledi:

“Harika haber! Umalım ki geçici bir ceza ertelemeden daha fazlasıdır.”

İran Af Örgütü ise şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyu baskısı ve savunuculuk gayreti sayesinde Ramin Hossein Panahi artık şimdilik idam riski altında bulunmuyor! Lütfen idam kararının ve hükmünün bozulması için harekete geçmeye ve İranlı otoritelere çağrıda bulunmaya devam edin.