Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin duruşu önem taşıyor

Maas, bugünkü basın toplantısında, "Biz, İdlib'de insani felaketi önlemek için her şeyi yapacağız. Bu, benim bu hafta, çarşamba ve perşembe günü, Türkiye'ye yapacağım ziyaretinin çok önemli bir konusu olacak" diye açıkladı.

İdlib konusunda Ankara'nın çok önemli partner olduğunu söyleyen Maas, "Türkiye'nin duruşu, Rusya ve dolayısıyla Esad rejiminin gelecekte yapacakları için belirleyici önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Maas, İdlib'deki durumun 'çok ama çok ciddi' olduğunu ve askeri çözümün bölgede insani felakete yol açacağını dile getirdi.