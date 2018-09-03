Yunan denizcilerden grev kararı!

Yunanistan'da denizcilerin grev süresini 48 saate çıkmasıyla turistlerin de aralarında bulunduğu 300 binden fazla yolcunun bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Yunanistan'da denizcilik sektöründe çalışanların grevlerini bir gün daha uzatma kararı almasıyla aralarında binlerce turistin de bulunduğu 300 binden fazla kişinin bu durumdan olumsuz etkilendiği bildirildi.

Yunanistan Denizciler Federasyonu (PNO), toplu sözleşme kapsamında gemi çalışanlarının, maaşlarında daha yüksek zam talep ederek gittikleri grevi, pazarlıkların sonuç vermemesi üzerine bir gün daha uzatma kararı aldı.

Yunanistan Yolcu Gemi İşletmeleri Derneği'nden (SEEN) yapılan açıklamada, gemi seferlerinin 2 gün iptal edilmesi sebebiyle ada sakinleri ve turistlerin de aralarında bulunduğu 300 binden fazla kişinin grevden etkilendiğinin tahmin edildiği belirtildi.

PNO açıklamasında, 8 yılı aşkın süredir devam eden ekonomik kriz döneminde çalışanlara tatmin edici düzeyde zam yapılmaması dolayısıyla 24 saatlik greve gidildiği duyurulmuştu.

Yunan basınına göre, PNO'nun yüzde 5'lik maaş zammı talebine karşılık, işverenlerin yüzde 2'lik zam önerisi karşılık bulmadı.

Kurtarma paketi programından son çıkan ülke olan Yunanistan'da, program resmi olarak 20 Ağustos'ta sona ermişti.