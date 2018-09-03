Mahkeme salonunda dehşete düşüren ceza!

22 ve 32 yaşlarındaki kadınların mahkeme salonunda altışar kez kırbaçlandığı açıklandı.

Aktivistler, geçmişte kadınların cinsel saldırı suçları için kırbaçlanmasına rağmen ilk kez eşcinsel kadınların birlikte bu şekilde cezalandırıldığını söylüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, mahkeme salonunda bulunan "Justice For Sisters" adlı kadın örgütünden Thilaga Sulathireh, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Kadınlar halkın görebileceği şekilde cezalandırıldı. Bu olay sadece LGBT bireyler için değil, herkes için insan haklarının gerilediğine işaret ediyor. Çünkü fiziksel şiddet içeren cezalar herkesi etkiliyor" dedi.



'Tehlikeli bir emsal oluşturacak'

Sulathireh, bu cezanın ahlak ve cinsel kimlik konusunda baskıların arttığı bir dönemde 'tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini' söyledi.

Adları açıklanmayan iki kadın Nisan'da bir arabanın içinde cinsel ilişkiye girmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.

Yüksek Şeriat Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, 12 Ağustos'ta eşcinsel ilişkiden suçlu bulundu.

Mahkeme kadınları altışar kırbaç ve 3300 Ringit (yaklaşık 800 dolar) para cezasına çarptırıldı. Ancak 'teknik nedenlerden dolayı' cezanın infazı ertelendi.

Malezya yasaları her eyalete şeriat hükümlerini uygulama yetkisi veriyor.

İnsan hakları grupları, açıklanan cezanın uluslararası insan haklarına göre işkence kapsamına girdiğini belirterek Malezya Hükümeti'ne davanın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'ın LGBT sorumlusu Graeme Reid, "Bu karar ve ceza, yeni hükümet döneminde daha iyi korunmayı uman LGBT bireylere bir darbedir. Karar, ülkede eşcinsel düşmanlığını körüklemekten başka bir amaca hizmet etmeyecek" dedi.