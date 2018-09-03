Yunan bakandan kritik Türkiye ziyareti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir. İki Bakan, bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceklerdir." denildi.