Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir. İki Bakan, bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceklerdir." denildi.
3 Eylül 2018 22:58
Yunan bakandan kritik Türkiye ziyareti
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
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