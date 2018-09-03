İsrail'den tepki çeken yıkım kararı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 6 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 6 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Beytüllahim'e bağlı El-Valca beldesinde Filistinlilere ait 3 ev İsrail güçleri tarafından yıkılırken Hanan er-Razzam adlı Filistinli kadın ise evini yıkmaya zorlandı.

İsrail makamlarının Filistinli kadına "El-Valca'daki evini yıkması gerektiği aksi takdirde askerler tarafından gerçekleştirilecek yıkımın tüm masraflarının kendisinden tahsil edileceği" yönünde daha önce bir tebligat gönderdiği öğrenildi.

YIKIMA TEPKİ GÖSTEREN FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE: 6 YARALI

Öte yandan yıkımı durdurmak ve İsrail güçlerinin beldeden çıkmasını sağlamak isteyen Filistinlilere askerler göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermilerle müdahale etti.

İsrail askerlerinin yıkım kararı alınan evleri zorla boşaltmak istemesi üzerine askerlerle Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları askerlerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak insanları evlerinden çıkardığını anlattı.