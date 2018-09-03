Macron'dan flaş Putin iddiası

İsveç'te yayın yapan SVT televizyonuna röportaj veren Fransız lider Macron, Avrupa değerleri ve Fransa ile Rusya arasındaki farklılıklara ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi:

"(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e saygı duyuyorum. Ayrıca, Rusya ile yeni bir güvenlik ve savunma mimarisi inşa etmemiz gerektiğini söyleyen (Avrupalı) liderlerden biriyim. Rusya'yla bu tartışmanın içerisine girmemiz gerekiyor. Fakat Putin'in hayali, Avrupa Birliği'ni parçalara ayırmak."

Rusya Devlet Başkanlığı'na bağlı Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin üyelerinden Bogdan Bezpalko ise, Macron'un bu ifadeleri ABD'nin baskısı nedeniyle kullandığına inandığını söyledi.