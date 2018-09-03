Almanya'da 'Nazi selamı' krizi

Almanya'da iki polis memuru, Nazi selamı verdikleri ve ırkçı söylemlerde bulundukları gerekçesiyle açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Nazi selamı verdikleri ve ırkçı söylemlerde bulundukları iddia edilen iki federal polis memuru hakkında soruşturma açıldı. Görgü tanığı polis tarafından yapılan açıklamada, polis memurlarının sarhoş oldukları ve barın hemen dışında bulundukları sırada Nazi selamı verdikleri ve ırkçı ifadeler kullandıklarını doğrulanıyor.

Alman haber ajansı DPA'nın haberinde, polislerin sarhoş olduklarını itiraf ettikleri ve sarf ettikleri ırkçı sözleri ise arkadaş arasında geçen içki masası sohbeti olarak nitelendirdikleri belirtildi. Polis, olaya tanık olan daha fazla görgü şahidi bulmak adına olay hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ndeki Chemnitz kentinde bir Almanın öldürülmesi ve olayla ilgili iki mültecinin gözaltına alınmasından sonra başlayan aşırı sağcı protesto gösterileri sırasında Nazi selamı veren on kişi hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Olay hakkında Bild'e açıklamalarda bulunan Alman Adalet bakanı Katarina Barley, " Aşırı Sağın toplumumuza sızmasına asla izin vermeyeceğiz" yorumunda bulundu.