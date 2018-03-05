Rusya'dan ABD'ye çok sert suçlama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin Rusya'daki genel seçimlere müdahale ettiğine yönelik kanıtlar bulunduğunu söylerken, ABD'nin ülkede kaos çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Federasyon Konseyi'nde düzenlenen 'Moskova'nın iç işlerine müdahaleye karşı koyma' konulu toplantıda konuşan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'un 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerine nüfuz etmeyi amaçladığını ve kaos yaratmaya çalıştığını tespit ettiğini vurguladı.

Son yıllarda devlet başkanlığı ile Duma seçimlerine hazırlık döneminde ve seçimlerin yapıldığı dönemde Rusya'nın iç işlerine müdahale girişimlerinde özel bir hareketlilik kaydedildiğini söyleyen Ryabkov, "Benzer arzular, bu seçim kampanyası döneminde de açık şekilde görülüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu durumu tespit etti ve ilgili birimlerimiz bu konu üzerinde yoğun ve etkili biçimde çalışıyor" dedi.

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