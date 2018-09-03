ABD'de silahlı saldırı: 3'ü ağır 10 yaralı

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki San Bernardino'da bir apartmana düzenlenen saldırıda en az 10 kişi silahla vuruldu.

San Bernardino'da, bir apartmanın ortak alanında bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi yaralanırken, yaralılardan üçünün sağlık durumu kritik.

Polisin açıklamasına göre, saldırının neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belli değil.

CNN'in aktardığına göre Polis sözcüsü Richard Lawhead, saldırının sitenin ortak kullanım alanında gerçekleştiğini ve yaralıların tamamının yetişkin olduğunu belirtti: "Henüz gözaltına alınan şüpheli yok. Çok fazla ateş açıldı. Olay anında yakınlardan geçen insanlar olduğunu biliyoruz ve bize bilgi vermelerini umuyoruz."

KOMŞULAR ÇOK FAZLA ATEŞ SESİ DUYDU

Yan apartmanda yaşayan Alysa Marie, 15-20 el ateş sesi duyduğunu belirtti. Saldırı anında evin dışında olduklarını söyleyen Marie, "üstümüzden mermilerin uçuşunu gördük" dedi. 5 dakika sonra helikopterin gelip çevreyi sardığını söyledi.

Diğer bir komşu Eduardo Rivas da çok fazla ateş sesi duyduğunu belirtti.