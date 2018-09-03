3 Eylül 2018 11:32

Arjantin'den ekonomik kriz planı

Arjantin'den ekonomik kriz planı
Arjantin, bütçe açığını kapatmak için bakan sayısını azaltmayı planlıyor.
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Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Arjantin Pesosu'ndaki değer kaybının önüne geçmek için bütçe açığını azaltma çabaları çerçevesinde, bakan sayısını azaltmayı planlıyor.

La Nacion gazetesinin haberine göre, 13 bakanlık kapatılacak ya da birleştirilecek. Clarin gazetesine göre ise bu sayı 10 olacak.

Hazine Bakanı Micolas Dijocne'nin kemer sıkma politikası çerçevesinde bir dizi ekonomik tedbiri bugün açıklaması bekleniyor.

Arjantinli yetkililer ile Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti de yarın bir araya gelecek.

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