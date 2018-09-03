Sabah yazarından Trump'a: Padişah olmuş ama...

Sabah yazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Trump'a yönelik olarak, "Bu adam padişah olmuş ama adam olamamıştır" dedi

Mehmet Barlas,"ABD'ye başkan olmak 'adam olmak' anlamına gelmiyor" başlığıyla yayımlanan yazısında Trump'ın, ABD'li senatör John McCain ve ünlü şarkıcı Aretha Franklin'in cenazesine çağrılmadığını hatırlattı.

"Çünkü siyasi bir tartışma sırasında kendisi hakkında saygısızca sözler söyleyen Trump'ın cenaze törenine gelmemesini vasiyet etmişti McCain. Aretha Franklin'in ölümü üzerine Trump 'O benim için defalarca çalışmıştı' şeklinde bir tweet yazdığı için de, müteveffa sanatçının yakınları onun cenazeye gelmemesini söylemişlerdi" diyen Barlas, şöyle devam etti:

"Günahlar listesi Görüldüğü gibi Trump Beyaz Saray'ın patronu ama Amerikan halkının lideri değil.

Ayrıca barış ve yaygın refah için dünyada yapılması gereken ne varsa Trump bunları yok sayıyor. Son olarak Filistinlilere yapılan ABD yardımını da kesti, ticaret savaşlarını başlattı ve şimdi de Dünya Ticaret Örgütü'nden ABD'yi çıkartmayı planlıyor. Daha önce de ABD'yi UNESCO'dan çıkartmıştı. Yapılan anketlere göre Amerikan halkının yarısı Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünüyor. Trump'ın Türkiye ile başlattığı yobazca içerikli kavga, bu adamın ayıplarından sadece bir tanesidir. Kısacası bu adam padişah olmuş ama adam olamamıştır."