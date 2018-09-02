Putin'e tişörtlü protesto

Turkrus’ta yer alan habere göre Putin ile toplu fotoğraf çektiren gençlerden birinin üzerinde, geçen hafta yeniden gözaltına alınıp 30 gün hapis cezasına çarptırılan radikal muhalif liderlerden Aleksy Navalnıy’ı destekleyen bir tişört olması dikkat çekti. Bu fotoğraf Kremlin’in resmi web sitesinde de yer buldu.

Öğrencilere başarılı bir yıl dileyen Rus lidere, öğrencilerden biri “Hayatta hedeflerine ulaşma yolunda hangi karakter özelliğinin yardımcı olduğunu” sordu.

Putin bu soruya karşılık, kendisini başarıya ulaştıran faktörleri değil, daha iyi sonuçlar almasını engelleyen faktörleri analiz etmeyi alışkanlık haline getirdiğini vurguladı. Rus lider, “Bunu kendim için belirliyorum, kamuoyu önünde bunu söylemek istemezdim, buna hazır değilim” diye de espri yaptı.

Putin öğrencilere, “kendilerine her zaman eleştirel gözle bakmalarını” öğütledi. Putin “geleceğin mesleği” olarak teknoloji ile ilgili tüm meslekleri gösterdi.