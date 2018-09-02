5 binden fazla takipçisi olanlar için kötü haber...

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi, 'Medya Yönetmeliği Yüksek Kurulu'na sosyal medya kullanıcılarını denetleme hakkı veren yasa tasarısını Cumartesi onayladı.

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Temmuz ayında parlamentodan geçen yasa tasarısına göre, Medya Düzenlemeleri Yüksek Kurulu, sosyal medyada 5 binden fazla takipçisi olan herkesi denetim altına alabilecek.

Yeni yasayla birlikte kurula yalan haber yayınlayan, yasalara aykırı hareket eden, şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin hesaplarını askıya alma ve engelleme hakkı da verildi.

Mısır'da geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan bir başka yasada ise, Mısır'ın ulusal güvenliği veya ekonomisi için tehdit oluşturan sitelerinin kapatılması için hakimlere yetki verilmiş, bu siteleri yönetenler ve ziyaret edenlere hapis cezasıyla karşılaşmasının da önü açılmıştı.

500'den fazla site engellenmişti

Yetkililer, ülkedeki istikrarsızlığın ve terörizmin üstesinden gelebilmek için bu tür önlemlerin gerekli olduğu konusunda ısrarcı. Ancak insan hakları aktivistleri hükümeti eleştirenleri tutuklayıp, haber sitelerini engellemenin ifade özgürlüğüne karşı olduğunu belirtiyor.

Kahire merkezli 'Düşünce ve İfade Özgürlüğü Derneği'ne göre, yeni yasa öncesinde Mısır'da 500'den fazla web sitesi engellenmişti.