Fransız gazeteden Erdoğan'ı kızdıracak benzetme

Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Joschka Fischer, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik 'Hasta Adam' benzetmesinin ardından bu kez de Fransız Le Figaro gazetesi de Türkiye hakkındaki analizinde “Türk hasta Avrupa’yı neden kaygılandırıyor” başlığını kullandı.

Fransız Le Figaro gazetesi ekonomik sıkıntılar yaşayan Türkiye’nin hızla duvara çarpmaya doğru ilerlediğini belirtirken “Türk hasta Avrupa’yı neden kaygılandırıyor” başlığını kullandı.



Başlıktaki ifade biçimi, çöküş döneminde Avrupa basınının Osmanlı imparatorluğundan ‘hasta adam’ diye söz etmesini hatırlattı.

Yayınladığı haber-analiz türü yazıda Türkiye’deki kötü gidişin uluslararası kredi notunun düşmesine neden olduğunu belirten Le Figaro, Türkiye’de yaşanacak ekonomik krizin Avrupa’ya etkilerini değerlendirmeye aldı.

Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi, “Krizi izliyoruz. Avrupa’ya çok fazla etkisi olacağını düşünmüyoruz” dese de yazıdaki değerlendirmeye göre faiz oranlarını yükseltmemekte ısrar eden Türkiye, duvarda toslama tehlikesine doğru hızla ilerliyor.

Paris ve Berlin’in Türkiye’nin Avrupa’nın menfaatlerinden uzaklaşmasından kaygı duyduğunu belirten Le Figaro, Fransız AB yetkilisinin konuyla ilgili “Bu gerçek bir endişe kaynağı. Zira karşımızda, neredeyse kimseyi dinlemeyen, ekonomisini yeniden canlandırmak için hiçbir şey yapmayan ve 2016’daki darbe girişiminden bu yana tümüyle paranoyaya kapılmış bir iktidar var” dediğini aktardı.

‘Hükümeti kızdırmanın zamanı değil’

Türkiye’nin sınır kapılarını açarak göçmenlerin geçişine izin verme olasılığının da AB’de bir sıkıntı kaynağı olduğunu aktaran Le Figaro “Türk hükümetini kızdırmanın hiç zamanı değil” değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu’nun bir sözcüsü de gazeteye konuyu şöyle yorumluyor: “Bir tarafta AB Komisyonu’nun insan hakları konusundaki pozisyonunda değişiklik yok. Diğer tarafta ise ortak çıkarlarımız ve terörle mücadelede paylaştığımız kaygılarımız ve göç meselesi hakkında konuşmamız gerekiyor. Politikamız şimdilik, ekonomik reformları uygulama ve insan hakları konusunda ilerleme kaydetmek için Ankara’yı teşvik etmektir.”

"Uzun vadede çözüm IMF"

Gazeteye göre Berlin ve Brüksel'den bakıldığında, Türkiye için tek çıkış yolunun IMF'ye dönmek olduğu düşünülüyor. Gazeteye konuşan bir Fransız diplomat, "Uzun vadede, başka bir çözümümüz yok" yorumunu yapıyor.