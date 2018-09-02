AB'de yeni başlık için karar verildi

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye'nin AB üyeliğine ve Çavuşoğlu'nun açıklamalarına ilişkin “Bu bizim ortak kararımız. Türk mevkidaşımız Çavuşoğlu bunu gayet iyi biliyor” dedi.



Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşen Avrupa Birliği Ülkeleri Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Houfburg saryı’nda düzenledikleri ortak basın toplantısıyla ile birlikte sona erdi. Mogherini'ni düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşma Venezüella’ya 35 milyon Euro yardım yapılacağını duyurarak Sırbistan ile Kosova arasındaki problemlerin çözümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bir gazeteci basın toplantısında Kneissl’e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş görüşmelerinin sürdürülmesi konusunda hazır olduğu fakat Avusturya’nın AB dönem başkanlığında yeni bir başlığın açılacağına inanmadığı yönündeki açıklamalarını değerlendirilmesi istedi. Kneissl konu hakkında, “Bu bizim ortak kararımız. Türk mevkidaşımız Çavuşoğlu bunu gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.