31 Ağustos 2018 23:35

Trump sinyal vermişti! ABD o yardımı kesti

Trump sinyal vermişti! ABD o yardımı kesti
ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansına mali yardımlarını tamamen durdurma kararı aldıklarını açıkladı.
+ A -

Paylaş

AYRINTILAR GELECEK...

 

Çok Okunanlar

Dünya