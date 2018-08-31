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31 Ağustos 2018 23:35
Trump sinyal vermişti! ABD o yardımı kesti
ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansına mali yardımlarını tamamen durdurma kararı aldıklarını açıkladı.
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