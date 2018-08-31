Türkiye'den kritik Hollanda kararı

Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik" dedi.

Türkiye ve Hollanda'nın karşılıklı büyükelçi atayacağı belirtildi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok'un ekim ayı başında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

NELER OLMUŞTU

Hollanda, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu döneminde, ülkedeki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.